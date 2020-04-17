Регионам передадут коечный фонд для пациентов с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планируемой передаче российским регионам коечного фонда для оказания помощи заразившимся COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о помощи 60 больницам, в которых будет размещено 45 тысяч мест. На переоборудование было выделено более 36 млрд рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано. Премьер также поручил руководителям регионов и министерству здравоохранения контролировать расход средств и еженедельно отчитываться о проведенной работе.

Мишустин привел в пример новые больницы, построенные в Новой Москве и Нижнем Новгороде, назвав их возведение слаженной работой и созданием необходимых резервов. Он также подчеркнул, что в новых медицинских центрах должно быть размещено соответствующее оборудование, работать профильные специалисты.