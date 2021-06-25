Редчайшую коллекцию церковного искусства представили в Сергиевом Посаде

Уникальную экспозицию церковного искусства представили в Ризничном корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника. В выставочных залах представлены иконы, книги, рукописи и картины, а также редкие экспонаты времён Ивана Грозного. Отмечается, что эта коллекция сопоставима с собранием Оружейной палаты Московского Кремля и составляет золотой фонд российского культурного наследия.

Ведущий научный сотрудник музея-заповедника Любовь Шитова рассказала, что в экспозиции представлены 260 предметов.

«Среди экспонатов – вещи собственных трудов императрицы Анны Иоанновны. Ещё есть работы второй жены Павла I Марии Фёдоровны. Она была удивительной художницей – лепила, резала, гравировала, точила, рисовала. Вышила для своего духовника, митрополита Платона, комплект облачений», – цитирует Шитову «Радио 1»

Она также отметила, что большую ценность представляют священнические облачения из драгоценных тканей, расшитые жемчугом, шелками и орнаментированные драгоценными камнями и дробницами.

В Москве 15 мая пройдет акция «Ночь в музее»

А ранее сообщалось, что государственные музеи Московской области подготовили обширную программу к Дню России, который отмечался 12 июня. В праздничном расписании муниципальных музеев были мастер-классы, экскурсии, выставки, а также интерактивные программы и концерты. Все активности проводились с соблюдением мер эпидбезопасности.

В частности, в детском центре «Экспонариум» историко-художественного музея «Новый Иерусалим» прошло мероприятие «Их имена – гордость России». В Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина состоялась лекция «Военные лазареты в Вязёмах».

В историко-художественном музее Серпухова 12 июня организовали пешую экскурсию «С Чеховым по городу С…», а в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского 12 июня представили семейную программу «Наша Родина – Россия».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ИскусствоЦерковьВыставкиПодмосковье
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