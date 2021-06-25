Редчайшую коллекцию церковного искусства представили в Сергиевом Посаде

Уникальную экспозицию церковного искусства представили в Ризничном корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника. В выставочных залах представлены иконы, книги, рукописи и картины, а также редкие экспонаты времён Ивана Грозного. Отмечается, что эта коллекция сопоставима с собранием Оружейной палаты Московского Кремля и составляет золотой фонд российского культурного наследия.

Ведущий научный сотрудник музея-заповедника Любовь Шитова рассказала, что в экспозиции представлены 260 предметов.

«Среди экспонатов – вещи собственных трудов императрицы Анны Иоанновны. Ещё есть работы второй жены Павла I Марии Фёдоровны. Она была удивительной художницей – лепила, резала, гравировала, точила, рисовала. Вышила для своего духовника, митрополита Платона, комплект облачений», – цитирует Шитову «Радио 1»

Она также отметила, что большую ценность представляют священнические облачения из драгоценных тканей, расшитые жемчугом, шелками и орнаментированные драгоценными камнями и дробницами.