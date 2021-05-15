В Москве 15 мая пройдет акция «Ночь в музее»
Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве в ночь с 15 на 16 мая, большая часть площадок будет работать до полуночи. Об этом сообщается на сайте акции.
Организаторы отметили, что общемосковская акция проходит в 15-ый раз. Для посетителей подготовлены 250 мероприятий как дистанционно, так и в очном формате. В акции участвуют не только музеи, но и театры, библиотеки и другие культурные центры.
Площадки будут открыты с 18:00 до 00:00, однако часть организаций сохранят обычный график работы. На сайте мероприятия отмечается, что для участия необходима предварительная регистрация.
Среди запланированных мероприятий указаны концерты, спектакли, семинары и экскурсии на 70 столичных площадках. Темой "Ночи в музее" в 2021 году стала "Музеи и будущее". Посещение мероприятий в рамках акции бесплатное.
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