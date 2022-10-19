Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
Система ПВО сработала в Севастополе, по предварительной информации, в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие, отмечает телеканал «360».
В минувшую субботу Развожаев сообщил, что в районе Казачьей бухты в Севастополе работает система ПВО, напоминает Ura.ru. Губернатор указал, что система действует в тренировочном режиме.
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