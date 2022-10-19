Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО

Система ПВО сработала в Севастополе, по предварительной информации, в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе

«В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие, отмечает телеканал «360».

В минувшую субботу Развожаев сообщил, что в районе Казачьей бухты в Севастополе работает система ПВО, напоминает Ura.ru. Губернатор указал, что система действует в тренировочном режиме.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:КрымПВОСевастополь
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