Развожаев предупредил о стрельбе в Севастополе из-за учений
30 мая 202312:08
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе в рамках тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
«Флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Учения проходят с 11:00 в районе Камышовой бухты. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе «все спокойно».
Накануне губернатор Севастополя сообщал о тренировках ППДО на Северном и Южном молах, а также в бухте Казачья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru