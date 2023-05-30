Развожаев предупредил о стрельбе в Севастополе из-за учений

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе в рамках тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.

Власти предупредили о противодиверсионных учениях в Севастополе

«Флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Учения проходят с 11:00 в районе Камышовой бухты. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе «все спокойно».

Накануне губернатор Севастополя сообщал о тренировках ППДО на Северном и Южном молах, а также в бухте Казачья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:УченияКрымСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры