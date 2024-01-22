Разведение мостов в Петербурге отменили из-за погодных условий

Разводку мостов в Санкт-Петербурге, которая была намечена на ночное время 23 января с целью прохода двух ледоколов, пришлось отменить в связи с усилением ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию «Волго-Балта».

Согласно данным Росгидромета, ветер в Северной столице может усилиться до 20 метров в секунду. Согласно действующему регламенту, мосты нельзя разводить при ветре свыше 12метров в секунду.

Пока операция по разведению мостов и проводки ледоколов перенесена на ночь с 23 на 24 января. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Санкт-Петербурге действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Режим продлён до 13 часов 23 января.

