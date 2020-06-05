Разлив топлива под Норильском локализован

Спасатели продолжать работу на месте аварии до ее полной ликвидации.

Группировка ранее была усилена до 500 человек. Было задействовано 120 единиц техники.

Между тем, по данным Forbes Real Time, глава и бенефициар компании «Норникель» Владимир Потанин из-за аварии на ТЭЦ в Норильске потерял за день 1,5 млрд долларов. Таким образом он вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров, передает Ura.ru. Вместе с тем, Потанин остается самым богатым бизнесменом России.



