Разлив топлива под Норильском локализован
Специалистам удалось локализовать место разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, передает RT.
Спасатели продолжать работу на месте аварии до ее полной ликвидации.
Группировка ранее была усилена до 500 человек. Было задействовано 120 единиц техники.
Между тем, по данным Forbes Real Time, глава и бенефициар компании «Норникель» Владимир Потанин из-за аварии на ТЭЦ в Норильске потерял за день 1,5 млрд долларов. Таким образом он вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров, передает Ura.ru. Вместе с тем, Потанин остается самым богатым бизнесменом России.
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