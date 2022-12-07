Ракова: свыше 60% молодых специалистов находят работу через службу занятости
Более 111 тысяч молодых специалистов нашли работу благодаря поддержке столичной службы занятости населения с начала 2019 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, несмотря на то, что у молодых специалистов нет большого опыта, они обладают рядом других преимуществ, в том числе обучаемостью, высокой адаптивностью, новаторским и креативным мышлением.
Город предлагает молодежи базу более чем из 400 тысяч вакансий, а также линейку эффективных сервисов для построения будущей карьеры. Это помощь в профориентации, разработке индивидуального карьерного сценария, составлении резюме и сопроводительного письма.
Свыше 60% молодых соискателей, обратившихся в службу занятости, находят работу, отметила заммэра.
В текущем году приоритетной для молодежи традиционно стала сервисная индустрия. Почти 40% трудятся поварами, кухонными рабочими, официантами и бариста. Востребованы офисные позиции: офис-менеджер, бухгалтер, экономист, юрист. Эти вакансии выбрал каждый пятый молодой соискатель. Популярностью пользуется ритейл. Около 17% молодых специалистов остановились на вакансиях для продавцов-консультантов, мерчендайзеров, менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу.
Отмечается также высокий спрос работодателей на представителей рабочих профессий.
Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои Документы».
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