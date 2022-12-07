Ракова: свыше 60% молодых специалистов находят работу через службу занятости

Город предлагает молодежи базу более чем из 400 тысяч вакансий, а также линейку эффективных сервисов для построения будущей карьеры. Это помощь в профориентации, разработке индивидуального карьерного сценария, составлении резюме и сопроводительного письма.

Свыше 60% молодых соискателей, обратившихся в службу занятости, находят работу, отметила заммэра.

В текущем году приоритетной для молодежи традиционно стала сервисная индустрия. Почти 40% трудятся поварами, кухонными рабочими, официантами и бариста. Востребованы офисные позиции: офис-менеджер, бухгалтер, экономист, юрист. Эти вакансии выбрал каждый пятый молодой соискатель. Популярностью пользуется ритейл. Около 17% молодых специалистов остановились на вакансиях для продавцов-консультантов, мерчендайзеров, менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу.



Отмечается также высокий спрос работодателей на представителей рабочих профессий.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои Документы».

