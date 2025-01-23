Ракова: Почти 1500 лабораторий модернизируют в колледжах Москвы до конца года
В колледжах российской столицы до конца 2025 года предполагается обновить около 1500 лабораторий и мастерских для развития профессиональных навыков обучающихся. Такие планы озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в 2024 году в Москве уже создано и модернизировано 650 мастерских и лабораторий в средних профессиональных учебных заведениях. Ракова посетила новый кулинарный полигон практической подготовки Московского образовательного комплекса «Запад».
Как напомнила высокопоставленная московская чиновница, сейчас более 70% учебного времени студента колледжа посвящено практическим задачам. Для этого необходима хорошая материальная база – станки, лаборатории и т.д.
Кулинарный полигон в МОК «Запад» открыли в преддверии Дня российского студенчества министр просвещения Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин. Объект состоит из семи лабораторий, включая учебный ресторан. Двухуровневое пространство максимально приближено к реальным условиям работы поваров и кондитеров.
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