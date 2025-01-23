Ракова: Почти 1500 лабораторий модернизируют в колледжах Москвы до конца года

В колледжах российской столицы до конца 2025 года предполагается обновить около 1500 лабораторий и мастерских для развития профессиональных навыков обучающихся. Такие планы озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в 2024 году в Москве уже создано и модернизировано 650 мастерских и лабораторий в средних профессиональных учебных заведениях. Ракова посетила новый кулинарный полигон практической подготовки Московского образовательного комплекса «Запад».