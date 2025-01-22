Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей
Новый кулинарный полигон практической подготовки открылся в Московском образовательном комплексе «Запад». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В состав полигона вошли семь учебных зон. Более тысячи студентов ежегодно смогут осваивать здесь навыки в области поварского дела, кондитерского искусства и хлебопечения, ресторанный сервис. Также имеется помещение для теоретических занятий и конференций.
Отмечается, что для занятий будут привлекаться шеф-повара и шеф-кондитеры партнёров-работодателей, в том числе из известных ресторанов и кафе Москвы.
«Пространство здесь максимально приближено к реальным условиям и соответствует стандартам работодателей города», - написал градоначальник.
В церемонии открытия полигона также принял участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который вместе с Собяниным поздравил студентов с наступающим Днём российского студенчества и вручил мастерам производственного обучения колледжа «Запад» правительственные и городские награды.
Ранее Собянин подписал постановление об увеличении нормативов финансирования детских садов и школ столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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