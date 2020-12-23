Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность

Связанные с коронавирусом ограничения в Москве доказали свою эффективность, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В ходе интервью Софико Шеварднадзе для программы «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» заммэра рассказала, что введение ограничений в столице было непростым, но оправданным решением. По словам Раковой, столичным властям пришлось пойти на эти меры для сокращения пандемии и дальнейшего развития города.

Отвечая на вопрос о весеннем запрете прогулок в парках и требовании самоизоляции для москвичей старше 65 лет, заместитель мэра отметила, что коронавирус в первую очередь опасен для пожилых.

«Люди старшего возраста болеют гораздо тяжелее, и риск неблагоприятного исхода у них тоже в разы выше. Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации», — рассказала Ракова.

При этом заммэра подчеркнула, что в осенний период распространения COVID-19 подобных ограничений не потребовалось.

