Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность
Связанные с коронавирусом ограничения в Москве доказали свою эффективность, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В ходе интервью Софико Шеварднадзе для программы «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» заммэра рассказала, что введение ограничений в столице было непростым, но оправданным решением. По словам Раковой, столичным властям пришлось пойти на эти меры для сокращения пандемии и дальнейшего развития города.
Отвечая на вопрос о весеннем запрете прогулок в парках и требовании самоизоляции для москвичей старше 65 лет, заместитель мэра отметила, что коронавирус в первую очередь опасен для пожилых.
«Люди старшего возраста болеют гораздо тяжелее, и риск неблагоприятного исхода у них тоже в разы выше. Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации», — рассказала Ракова.
При этом заммэра подчеркнула, что в осенний период распространения COVID-19 подобных ограничений не потребовалось.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники
- Путин призвал регионы объявить 31 декабря 2020 года выходным днём
- Ракова: Даже в период пандемии Москва не остановила основные городские проекты
- Аэропорт «Внуково» опроверг информацию о дымящемся самолёте
- Путин заявил о необходимости «инфраструктурно сшивать» огромную Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru