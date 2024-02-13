Ракетная опасность объявлена в одном из районов Курской области

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области. Об этом проинформировал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На фоне запуска системы оповещения населения глава региона призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь, например, идёт о коридоре, ванной или кладовой.

Тем, кто находится на улице Старовойт рекомендовал укрыться в ближайших помещениях, подземных переходах. Минобороны РФ во вторник, 13 февраля, в свою очередь, сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Брянской области средства ПВО уничтожили беспилотник-разведчик. По данным губернатора Александра Богомаза, произошло это в Стародубском районе. На месте работают оперативные службы.

