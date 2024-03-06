Ракетная опасность объявлена в двух районах Курской области

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области. Оповещение распространил в соцсетях губернатор Роман Старовойт.

Людей, которые находятся на улице, он призвал зайти в ближайшие здания, укрыться в подземных переходе или паркинге. За полчаса до этого ракетная опасность была объявлена в Железногорске.

Как сообщил глава региона, там второй украинский беспилотный летательный аппарат попал в склад горюче-смазочных материалов, который принадлежит Михайловскому горно-обогатительному комбинату. Люди не пострадали.

Ранее нынешним утром Старовойт сообщил, что в результате атаки дрона возник пожар на складе ГСМ в Железногорском районе на территории Михайловского ГОКа «Металлоинвеста». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это предприятие - одно из крупнейших в стране и СНГ по добыче и обогащению железной руды.

