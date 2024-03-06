Ракетная опасность объявлена в двух районах Курской области
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области. Оповещение распространил в соцсетях губернатор Роман Старовойт.
Людей, которые находятся на улице, он призвал зайти в ближайшие здания, укрыться в подземных переходе или паркинге. За полчаса до этого ракетная опасность была объявлена в Железногорске.
Как сообщил глава региона, там второй украинский беспилотный летательный аппарат попал в склад горюче-смазочных материалов, который принадлежит Михайловскому горно-обогатительному комбинату. Люди не пострадали.
Ранее нынешним утром Старовойт сообщил, что в результате атаки дрона возник пожар на складе ГСМ в Железногорском районе на территории Михайловского ГОКа «Металлоинвеста». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это предприятие - одно из крупнейших в стране и СНГ по добыче и обогащению железной руды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еще один украинский беспилотник сбили под Курском
- СМИ: Российские банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства
- В Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля
- Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе
- Песков: Россия не признает ордера МУС
- Путин встретится в Сочи с гендиректором МАГАТЭ
- Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля
- Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
- В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
- Журналист Шарий заявил, что его машину обстреляли из автомата в Испании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru