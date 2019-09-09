Радий Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров стал победителем на выборах главы региона. Он набирает 82,02% после обработки 100% протоколов голосования, сообщила секретарь ЦИК региона Марина Долматова.

По данным ЦИК региона, ближайший преследователь Хабирова кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,89 % голосов, Иван Сухарев от ЛДПР - 4,53%. Остальные претенденты не набрали и двух процентов голосов избирателей.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования, передает РЕН ТВ. В 85 регионах государства состоялись выборы разного уровня.

