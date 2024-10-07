Радиационный туман может возникнуть в Москве на неделе

Так называемый «радиационный» туман с большой долей вероятности накроет российскую столицу на этой неделе. Такой прогноз агентству «Москва» дал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

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Он уточнил, что явление можно будет наблюдать, начиная со среды и до пятницы, когда произойдет разрыв облачности при большой влажности. Такой туман будет локальным. Он обычно образуется ночью и ранним утром в низинных частях местности при отсутствии облачности и несильном ветре.

«Радиационные туманы» появляются при охлаждении поверхности Земли и массы влажного приземного воздуха до точки росы. В холодное время года при стабильном повышенном атмосферном давлении они сохраняются и днем. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», крайняя форма «радиационного» тумана – смог. Он чаще образуется в промышленных районах.

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ФОТО: РИА Новости
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