Радиационный туман может возникнуть в Москве на неделе

Он уточнил, что явление можно будет наблюдать, начиная со среды и до пятницы, когда произойдет разрыв облачности при большой влажности. Такой туман будет локальным. Он обычно образуется ночью и ранним утром в низинных частях местности при отсутствии облачности и несильном ветре.

«Радиационные туманы» появляются при охлаждении поверхности Земли и массы влажного приземного воздуха до точки росы. В холодное время года при стабильном повышенном атмосферном давлении они сохраняются и днем. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», крайняя форма «радиационного» тумана – смог. Он чаще образуется в промышленных районах.

