Работы по ускоренной догазификации Подмосковья стартуют 1 июня

Работы в рамках ускоренной догазификации населённых пунктов Подмосковья начнутся 1 июня текущего года. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Он отметил, что встречи с жителями – для проведения разъяснительной работы по поводу участия в программе – начнутся на следующей неделе.

«Исполнение заявок, то есть, проектирование и строительство в рамках ускоренной догазификации – начнётся с 1 июля текущего года. У нас есть месяц на первичный сбор заявок и их проверку в Министерстве энергетики Московской области. Дальше министерство даёт нам поручение – и мы начинаем исполнять», – заявил Баранов.

Он подчеркнул, что сбор заявок продолжаться и потом, поэтому никакого ажиотажа быть не должно, сообщает «Радио 1».