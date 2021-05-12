Работы по ускоренной догазификации Подмосковья стартуют 1 июня

Работы в рамках ускоренной догазификации населённых пунктов Подмосковья начнутся 1 июня текущего года. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Он отметил, что встречи с жителями – для проведения разъяснительной работы по поводу участия в программе – начнутся на следующей неделе.

«Исполнение заявок, то есть, проектирование и строительство в рамках ускоренной догазификации – начнётся с 1 июля текущего года. У нас есть месяц на первичный сбор заявок и их проверку в Министерстве энергетики Московской области. Дальше министерство даёт нам поручение – и мы начинаем исполнять», – заявил Баранов.

Он подчеркнул, что сбор заявок продолжаться и потом, поэтому никакого ажиотажа быть не должно, сообщает «Радио 1».

Кто в России хозяин? Как Путин добивается бесплатной газификации регионов

А ранее стало известно, что догазификацию в России с бесплатным подключением участков с жильем в уже газифицированных населенных пунктах планируют завершить в ускоренном режиме к 2023 году. Соответствующее заявление вице-премьера Александра Новака опубликовано на сайте кабмина.

Решение принято в соответствии с одной из задач Владимира Путина, озвученной им в послании Федеральному собранию 21 апреля.

Для осуществления проекта планируется создать единого оператора и «окно для подключения». Также идет речь о разработке минимального пакета услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования. Это будет сделано для исключения возможности завысить цену на строительство на участках.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ПодмосковьеГаз
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