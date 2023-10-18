Работу канатной дороги в Ялте приостановили на 90 дней из-за нарушений

Отмечается, что специалисты крымского управления Ростехнадзора обнаружили нарушения при эксплуатации «Пассажирской канатной дороги» ООО «Крыммосмед» в поселке городского типа Кореиз.

«Установлено, что не проводится периодическое техническое освидетельствование ОПО (опасного производственного объекта. - НСН). В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации пассажирской канатной дороги и протоколы об административном правонарушении», — указали в федеральной службе.

По решению суда эксплуатацию канатной дороги приостановили на 90 суток.

Между тем канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве закрыли на техобслуживание до 24 октября, сообщает телеканал «360». Специалисты проверят узлы, заменят масла и оценят состояние дороги для ее дальнейшей эксплуатации.

