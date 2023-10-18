Работу канатной дороги в Ялте приостановили на 90 дней из-за нарушений
Ростехнадзор приостановил работу канатной дороги в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что специалисты крымского управления Ростехнадзора обнаружили нарушения при эксплуатации «Пассажирской канатной дороги» ООО «Крыммосмед» в поселке городского типа Кореиз.
«Установлено, что не проводится периодическое техническое освидетельствование ОПО (опасного производственного объекта. - НСН). В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации пассажирской канатной дороги и протоколы об административном правонарушении», — указали в федеральной службе.
По решению суда эксплуатацию канатной дороги приостановили на 90 суток.
Между тем канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве закрыли на техобслуживание до 24 октября, сообщает телеканал «360». Специалисты проверят узлы, заменят масла и оценят состояние дороги для ее дальнейшей эксплуатации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны
- В Армении заявили, что не обсуждают вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС
- Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на следующий год
- Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм
- Работу канатной дороги в Ялте приостановили на 90 дней из-за нарушений
- Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря
- «Нужно заканчивать этот конфликт»: Путин высказался об ударе по больнице в Газе
- Почти 40 населенных пунктов Вологодской области обесточены из-за снежного шторма
- В Барнауле двое мужчин побили и искусали водителя скорой
- «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru