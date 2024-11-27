«Пять дней без света, тепла и связи»: Жители Тверской области сообщили о коммунальной катастрофе

По словам женщины, в селе Курково накануне ночью все же дали электричество, однако жители соседних населенных пунктов все так же остаются без тепла, воды и света. Марина рассказала, что за все пять дней коллапса в деревню не привозили ни воды, ни генераторов. Людям приходилось либо выживать в суровых условиях, либо уезжать куда-то к родственникам.

О ЧП, произошедшем в тверских деревнях, сообщали различные Telegram-каналы, к которым обращались местные жители. Из-за мощных снегопадов в некоторых населенных пунктах завалило дороги и электрические провода. В администрации Тверской области заявили, что специалисты не могут расчистить дороги, так как у них «нет машин».

