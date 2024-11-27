«Пять дней без света, тепла и связи»: Жители Тверской области сообщили о коммунальной катастрофе
Более пяти дней без света, отопления, воды и сотовой связи выживали жители нескольких деревень Тверской области. Жительница деревни Курково Марина рассказала «Газете.Ru», что местные власти пытаются умолчать о масштабах проблемы.
По словам женщины, в селе Курково накануне ночью все же дали электричество, однако жители соседних населенных пунктов все так же остаются без тепла, воды и света. Марина рассказала, что за все пять дней коллапса в деревню не привозили ни воды, ни генераторов. Людям приходилось либо выживать в суровых условиях, либо уезжать куда-то к родственникам.
О ЧП, произошедшем в тверских деревнях, сообщали различные Telegram-каналы, к которым обращались местные жители. Из-за мощных снегопадов в некоторых населенных пунктах завалило дороги и электрические провода. В администрации Тверской области заявили, что специалисты не могут расчистить дороги, так как у них «нет машин».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маркетолог дала советы, как не разориться в «черную пятницу»
- МЧС предупредило жителей Сахалина о мощном снежном циклоне
- В Киеве допустили переговоры с РФ без возвращения к границам 1991 года
- Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны СВО
- Юра Борисов представит картину «Пророк» на фестивале Хомякон
- Эксперт Вураско: Разблокировать взломанный iPhone практически нельзя
- СМИ: За весь период СВО Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь
- Российские власти вышлют из страны двух журналистов ARD
- СК возбудил уголовное дело после крушения пассажирского судна у берегов Териберки
- Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru