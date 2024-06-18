Путин заявил, что обсуждал с Силуановым проблему возведения моста через Лену
Президент Владимир Путин обсуждал вопрос возведения моста через реку Лену с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.
Руководитель региона презентовал главе государства мастер-план столицы республики. Как отметил Николаев, строительство моста необходимо, оно обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3% и снизит прямые затраты бюджета на 4,7 млрд рублей.
«Вчера говорил с Силуановым», — подчеркнул Путин, говоря об обсуждении финансирования проекта.
Во вторник президент России прибыл в Якутию с рабочим визитом, напоминает «Свободная пресса». Затем российский лидер отправится в КНДР и Вьетнам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru