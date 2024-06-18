Путин заявил, что обсуждал с Силуановым проблему возведения моста через Лену

Руководитель региона презентовал главе государства мастер-план столицы республики. Как отметил Николаев, строительство моста необходимо, оно обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3% и снизит прямые затраты бюджета на 4,7 млрд рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», — подчеркнул Путин, говоря об обсуждении финансирования проекта.

Во вторник президент России прибыл в Якутию с рабочим визитом, напоминает «Свободная пресса». Затем российский лидер отправится в КНДР и Вьетнам.

