Путин заявил, что обсуждал с Силуановым проблему возведения моста через Лену

Президент Владимир Путин обсуждал вопрос возведения моста через реку Лену с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию

Руководитель региона презентовал главе государства мастер-план столицы республики. Как отметил Николаев, строительство моста необходимо, оно обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3% и снизит прямые затраты бюджета на 4,7 млрд рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», — подчеркнул Путин, говоря об обсуждении финансирования проекта.

Во вторник президент России прибыл в Якутию с рабочим визитом, напоминает «Свободная пресса». Затем российский лидер отправится в КНДР и Вьетнам.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:МинфинЯкутияАнтон СилуановВладимир Путин

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