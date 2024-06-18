Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер посещал республику в 2014 году. В рамках этого визита Путин в том числе ознакомится с достижениями региона в ИТ, оборонной промышленности и встретится с главой Якутии Айсеном Николаевым.
С визита в регион начинается большая дальневосточная поездка Путина. Уже вечером во вторник глава государства отправится в КНДР, на следующий день — во Вьетнам.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин посетит Северную Корею 18-19 июня по приглашению лидера республики Ким Чен Ына, в рамках визита запланировано в том числе неформальное общение лидеров двух стран, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru