Путин: вице-премьеры будут курировать конкретные регионы РФ

Вице-премьеры правительства России будут курировать конкретные территории по примеру Южного федерального округа. Об этом сообщил президент РФ в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным. По его оценке, в целом такой подход себя оправдывает.

«У нас есть такая практика по Дальнему Востоку, Арктике, Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счёт говорили. Договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий», - заявил президент.

По словам Владимира Путина, такое кураторство позволит наладить более плотный контакт с территориями и погрузиться в их проблемы.

«Решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом», - подчеркнул президент.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.

