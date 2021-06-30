Путин: вице-премьеры будут курировать конкретные регионы РФ
Вице-премьеры правительства России будут курировать конкретные территории по примеру Южного федерального округа. Об этом сообщил президент РФ в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным. По его оценке, в целом такой подход себя оправдывает.
«У нас есть такая практика по Дальнему Востоку, Арктике, Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счёт говорили. Договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий», - заявил президент.
По словам Владимира Путина, такое кураторство позволит наладить более плотный контакт с территориями и погрузиться в их проблемы.
«Решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом», - подчеркнул президент.
НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.
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