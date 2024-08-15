Путин внес три кандидатуры на должность главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил Народному Собранию Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.
Так, российский лидер внес в парламент кандидатуры действующего главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, депутата Народного Собрания и главы отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихана Арапханова, депутата и председателя комитета по госстроительству и законодательству Ислама Гадиева.
Выборы руководителя региона состоятся в Ингушетии 8 сентября, пишет Ura.ru.
«Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов», — отмечается в сообщении правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru