Путин внес три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил Народному Собранию Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.

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Так, российский лидер внес в парламент кандидатуры действующего главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, депутата Народного Собрания и главы отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихана Арапханова, депутата и председателя комитета по госстроительству и законодательству Ислама Гадиева.

Выборы руководителя региона состоятся в Ингушетии 8 сентября, пишет Ura.ru.

«Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов», — отмечается в сообщении правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИнгушетияВладимир Путин

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