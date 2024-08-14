Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на пост калининградского губернатора
Президент России Владимир Путин поддержал намерение Алексея Беспрозванных выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя Калининградской области. Выборы пройдут в сентябре в единый день голосования.
Беспрозванных был назначен временно исполняющим обязанности губернатора в середине мая. До этого он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли.
В ходе рабочей встречи с Беспрозванных глава государства пообещал ему помочь. «Естественно, решение зависит от жителей Калининградской области. Вам успехов!», - заявил Путин.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Алексей Беспрозванных уже зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Калининградской области. Он намерен избраться от партии «Единая Россия».
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