Путин примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Президент России Владимир Путин 21 августа прибудет в Нижегородскую область, где примет участие в праздновании 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что российский лидер «ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет», а также посетит модернизированный парк отдыха «Швейцария» и гала-шоу «Начало нового».

В Кремле добавили, что в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ запланирована встреча Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее президент РФ встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, с которым обсудил восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов.

