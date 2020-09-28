Путин поручил проработать вопрос реконструкции дорог на южном направлении
Правительство проработает вопрос реконструкции автомобильных и железных дорог, ведущих к черноморскому побережью России. Такое поручение дал в понедельник президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.
По словам президента, нужно сделать все, чтобы передвижение туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее, передает RT.
Президент отметил, что с учетом этого придется скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.
Между тем в Мурманской области сегодня открылось движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Кола, пишет «Свободная пресса». Его построили вместо рухнувшего в июне. Опоры моста были повреждены из-за того, что уровень воды в реке поднялся. Движение поездов по нему закрыли, начались восстановительные работы, однако мост обрушился. Пассажирские составы следовали до станции Выходной, далее людей пересаживали в автобусы.
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