Путин поручил добиться результата по наццелям уже в 2021 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал не откладывать в долгий ящик достижения национальных целей. По каждой из них должен быть достигнут ощутимый результат, заявил глава государства на расширенном заседании президиума Государственного совета.

Путин особо подчеркнул, что все поставленные национальные цели РФ сохраняются в силе, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию. В связи с этим он перебрал пять основных стратегических направлений.

Среди них президент назвал: «сбережение здоровья и благополучия граждан», «создание комфортной и безопасной среды для жизни», «укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан». Ещё одна задача - широкое повсеместное внедрение цифровых технологий, передает RT.

Владимир Путин поставил задачу добиться явного прогресса по каждому из направлений уже в будущем году. Он также заявил, что трудные, системные вопросы необходимо решать оперативно, а не откладывать на потом.

