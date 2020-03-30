Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Владимир Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с распространением COVID-19 в российских регионах. Как пишут «Известия», глава государства призвал полномоченных представителей провести в регионах подготовку с учетом опыта других стран. Владимир Путин подчеркнул, что для достижения эффективного результата необходима слаженная работа местных, региональных и федеральных структур.

Напомним, по последним данным, в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целях предотвращения распространения COVID-19 с 30 марта в Москве и Подмосковье ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей. Позднее примеру столичного региона последовали власти Мурманской, Вологодской и Рязанской областях. Со вторника, 31 марта такой режим начнёт действовать в Калининградской области. Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы, отмечает телеканал 360.