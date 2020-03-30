Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Владимир Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с распространением COVID-19 в российских регионах. Как пишут «Известия», глава государства призвал полномоченных представителей провести в регионах подготовку с учетом опыта других стран. Владимир Путин подчеркнул, что для достижения эффективного результата необходима слаженная работа местных, региональных и федеральных структур.
Напомним, по последним данным, в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целях предотвращения распространения COVID-19 с 30 марта в Москве и Подмосковье ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей. Позднее примеру столичного региона последовали власти Мурманской, Вологодской и Рязанской областях. Со вторника, 31 марта такой режим начнёт действовать в Калининградской области. Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин заявил о необходимости организовать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания, при котором не должно образовываться больших очередей. Как пишет Интерфакс, об этом глава государства рассказал во время совещания с полпредами.
Президент напомнил, что, из-за распространения COVI-19 людям, по рекомендации специалистов, следует соблюдать дистанцию в полтора-два метра.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Режим самоизоляции для всех москвичей продлили до 14 апреля
- Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках
- Путин сравнил нарушение правил карантина с преступной халатностью
- Путин заявил об успехах в борьбе с COVID-19
- Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее