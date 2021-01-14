Путин попросил Бречалова ускорить темпы перехода оборонных предприятий на «гражданку»
Темпы перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию на данный момент недостаточны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Бречаловым, которая прошла в четверг в видеоформате.
Президент отметил, что в регионе очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они осваивают производство гражданской продукции, выходят на российский рынок и международный, однако пока темпы перехода недостаточны.
Путин попросил Бречалова пообщаться с руководителями предприятий и выяснить, какие проблемы тормозят переход на «гражданку». Российский лидер отметил, что наверняка есть проблемы с оборотными средствами и требуется поддержка от властей Удмуртии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru