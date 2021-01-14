Путин попросил Бречалова ускорить темпы перехода оборонных предприятий на «гражданку»

Президент отметил, что в регионе очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они осваивают производство гражданской продукции, выходят на российский рынок и международный, однако пока темпы перехода недостаточны.

Путин попросил Бречалова пообщаться с руководителями предприятий и выяснить, какие проблемы тормозят переход на «гражданку». Российский лидер отметил, что наверняка есть проблемы с оборотными средствами и требуется поддержка от властей Удмуртии.



