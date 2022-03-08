Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба Кремля.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СанкцииБизнесРоссиянеГосподдержкаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры