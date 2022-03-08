Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций
8 марта 202216:38
Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба Кремля.
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8 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru