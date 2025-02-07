«Ушел наверх»: Экс-главу Новгородской области назвали одним из успешных губернаторов

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Позже в правительстве сообщили, что Никитин назначен заместителем министра транспорта России. Потуремский отметил, что Никитин был на высоких позициях во всех рейтингах.

«Никитин - один из успешных губернаторов. По всем рейтингам, по всем оценкам экспертов, он находился там на высоких позициях. Никитин был эффективным, имел высокую электоральную поддержку. То, что Никитин ушел наверх, скорее всего, следствие ряда кадровых решений, которые принимались в эти дни. Если говорить о его деятельности во главе Новгородской области, губернатор он достойный», - сказал собеседник НСН.

Никитин занимал должность губернатора с 14 октября 2017 года. До этого, в 2011 году он возглавил Агентство стратегических инициатив (АСИ), где курировал проекты, направленные на улучшение инвестиционного климата и поддержку предпринимательства в России, передает «Радиоточка НСН».

