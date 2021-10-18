Путин дал несколько важных поручений по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате одного миллиона рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО глава государства также поручил до 1 ноября 2021 года подготовить предложения по распространению «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет.

Также российский лидер поручил создать в Хабаровском крае промышленный кластер по производству строительных материалов и рассмотреть вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути.

Кроме того, Путин поручил проработать создание в России государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты, в срок до 1 декабря представить предложения о проведении эксперимента по углеродному регулированию на Сахалине и в других регионах, а также до 1 августа 2022 года принять поправки в Налоговый кодекс, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах.

Ранее Путин принял участие во Всероссийской переписи населения.