Путин дал несколько важных поручений по Дальнему Востоку
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате одного миллиона рублей на жильё жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО глава государства также поручил до 1 ноября 2021 года подготовить предложения по распространению «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет.
Также российский лидер поручил создать в Хабаровском крае промышленный кластер по производству строительных материалов и рассмотреть вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути.
Кроме того, Путин поручил проработать создание в России государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты, в срок до 1 декабря представить предложения о проведении эксперимента по углеродному регулированию на Сахалине и в других регионах, а также до 1 августа 2022 года принять поправки в Налоговый кодекс, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах.
Ранее Путин принял участие во Всероссийской переписи населения.
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