Пушилин: В Украинске осталось до 2 тысяч жителей

До двух тысяч человек остаются в освобожденном российскими военными Украинске в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам политика, сейчас можно говорить лишь о примерной численности мирного населения города.

«Если говорим, обращаясь к Украинску, то там находятся до двух тысяч человек», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава ДНР, российские военные занимаются обеспечением мирных граждан.

В конце сентября Минобороны сообщило, что армия России освободила Украинск, напоминает RT.

