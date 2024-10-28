Пушилин: В Украинске осталось до 2 тысяч жителей
28 октября 202411:03
До двух тысяч человек остаются в освобожденном российскими военными Украинске в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам политика, сейчас можно говорить лишь о примерной численности мирного населения города.
«Если говорим, обращаясь к Украинску, то там находятся до двух тысяч человек», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил глава ДНР, российские военные занимаются обеспечением мирных граждан.
В конце сентября Минобороны сообщило, что армия России освободила Украинск, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru