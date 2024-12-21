Пушилин рассказал о беспрецедентных темпах строительства дорог в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал беспрецедентными темпы строительства новых дорог и ремонта старых в регионе с момента его вступления в состав России. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
«На сегодняшний день в республике восстановлено порядка 450 километров автодорог, 262 километров из которых – региональные... Добились выделения дополнительных 1,8 миллиардов рублей еще на 86 километров дорог в республике, в том числе в Макеевке», — рассказал Пушилин.
Кроме того, благодаря взаимодействию с регионами-шефами в населенных пунктах ДНР восстановили 132 км дорог. В следующем году в планах привести в нормативное состояние около 400 км автодорог. Также в 2025-м власти намерены начать строительство объездного пути для снижения транспортной нагрузки на Макшоссе и сокращения времени поездки из Донецка в Луганск с 3,5 до 2 часов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные специалисты с 2022 года отремонтировали 197 нежилых зданий и 223 социальных объекта в Донецке и Луганске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru