Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал беспрецедентными темпы строительства новых дорог и ремонта старых в регионе с момента его вступления в состав России. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

«На сегодняшний день в республике восстановлено порядка 450 километров автодорог, 262 километров из которых – региональные... Добились выделения дополнительных 1,8 миллиардов рублей еще на 86 километров дорог в республике, в том числе в Макеевке», — рассказал Пушилин.

Кроме того, благодаря взаимодействию с регионами-шефами в населенных пунктах ДНР восстановили 132 км дорог. В следующем году в планах привести в нормативное состояние около 400 км автодорог. Также в 2025-м власти намерены начать строительство объездного пути для снижения транспортной нагрузки на Макшоссе и сокращения времени поездки из Донецка в Луганск с 3,5 до 2 часов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные специалисты с 2022 года отремонтировали 197 нежилых зданий и 223 социальных объекта в Донецке и Луганске.

