Собянин: 223 социальных объекта москвичи отремонтировали в Донецке и Луганске

По его словам, также ими был проведён ремонт в 197 нежилых зданиях и 223 социальных объектах, благоустроены девять знаковых объектов общей площадью 156 га.

Собянин указал, что в 2025 году помощь Луганску и Донецку продолжится. Например, в столице ДНР запланированы ремонт отделения кардиохирургии и поликлиники при одной из больниц, а также благоустройство парков.

«В Луганске московские специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу... детскую клиническую больницу, здания поликлинического отделения и женской консультации городской многопрофильной больницы. Преобразятся несколько общественных пространств», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что волонтёры Москвы отвезли и вручили детям из новых регионов России 30 тысяч подарков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

