Собянин: 223 социальных объекта москвичи отремонтировали в Донецке и Луганске
Специалисты из Москвы с 2022 года выполнили в Луганске и Донецке ремонтные работы в 1 876 многоквартирных домах. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, также ими был проведён ремонт в 197 нежилых зданиях и 223 социальных объектах, благоустроены девять знаковых объектов общей площадью 156 га.
Собянин указал, что в 2025 году помощь Луганску и Донецку продолжится. Например, в столице ДНР запланированы ремонт отделения кардиохирургии и поликлиники при одной из больниц, а также благоустройство парков.
«В Луганске московские специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу... детскую клиническую больницу, здания поликлинического отделения и женской консультации городской многопрофильной больницы. Преобразятся несколько общественных пространств», – заключил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что волонтёры Москвы отвезли и вручили детям из новых регионов России 30 тысяч подарков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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