Проезд по автомосту между Россией и Китаем станет платным с 10 августа

«Автомобильный мостовой переход ... завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

За проезд придется заплатить от 1030 до 9540 рублей, сумма зависит от высоты и количества осей автомобиля, пишет RT.

