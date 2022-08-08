Проезд по автомосту между Россией и Китаем станет платным с 10 августа
Автомобильный мост между Благовещенском и китайским Хэйхэ с 10 августа перейдет на платный режим. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
«Автомобильный мостовой переход ... завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
За проезд придется заплатить от 1030 до 9540 рублей, сумма зависит от высоты и количества осей автомобиля, пишет RT.
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