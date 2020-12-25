Пробки в Москве достигли девяти баллов

Специалисты столичного департамента транспорта прогнозируют, что к вееру ситуация не улучшится. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сегодня самолет в аэропорту «Внуково» выкатился за пределы ВВП, сообщает РЕН ТВ. Никто не пострадал.

