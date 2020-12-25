Пробки в Москве достигли девяти баллов
25 декабря 202014:31
Пробки в Москве достигли девяти баллов. Час-пик начался в связи с предновогодним ажиотажем гораздо раньше - уже в 12:30. Кроме того, движение затрудняет начавшийся в городе снегопад.
Специалисты столичного департамента транспорта прогнозируют, что к вееру ситуация не улучшится. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сегодня самолет в аэропорту «Внуково» выкатился за пределы ВВП, сообщает РЕН ТВ. Никто не пострадал.
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25 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru