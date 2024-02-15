Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада

Загруженность дорог российской столицы достигло 8 баллов из 10 на фоне снегопада. Московский Департамент транспорта призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

Ситуацию осложняют мелки ДТП и ремонтные работы на ряде улиц. Загружен цент, интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводской улицы, Волгоградском проспекте по направлению в центр, Ярославском шоссе.

Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Щелковском шоссе по направлению в область и на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.

Перед вечерним часом-пик департамент рекомендует выезжать до 17:00. В противном случае, лучше отложить поездку на время после 20:00.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», городские службы Москвы функционируют в усиленном режиме из-за снегопада. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, высота сугробов может достичь 60 сантиметров к утру пятницы.

