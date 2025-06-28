В США рассказали о работе над более чем 20 торговыми соглашениями
США работают над более чем 20 торговыми соглашениями с другими государствами. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью каналу Fox Business.
«Они находятся на разных стадиях согласования, но сейчас их больше 20», - ответил он на соответствующий вопрос.
По словам Хассета, президент США Дональд Трамп при необходимости может перенести крайний срок введения пошлин со странами, проводящими продуктивные переговоры.
Кроме того, глава экономического совета отметил, что Соединенные Штаты «согласовали язык» торговой сделки с Китаем.
Ранее Дональд Трамп объявил о подписании торговой сделки с Пекином и сообщил, что ожидает заключения соглашения с Индией, которой США «откроют рынок для товаров».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru