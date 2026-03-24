В Севастополе после взрыва госпитализированы 12 человек
24 марта 202611:20
Двенадцать человек госпитализировали после взрыва в жилом доме в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, передает РИА Новости.
«К сожалению, одна женщина погибла, 12 человек находятся в больнице», - рассказал Развожаев.
В числе пострадавших трое детей, пишет RT.
Губернатор подчеркнул, что людям оказали всю необходимую помощь.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил о десяти пострадавших после взрыва, которые находятся на лечении в больницах Севастополя.
