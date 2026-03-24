В Севастополе после взрыва госпитализированы 12 человек

Двенадцать человек госпитализировали после взрыва в жилом доме в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«К сожалению, одна женщина погибла, 12 человек находятся в больнице», - рассказал Развожаев.

В числе пострадавших трое детей, пишет RT.

Губернатор подчеркнул, что людям оказали всю необходимую помощь.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил о десяти пострадавших после взрыва, которые находятся на лечении в больницах Севастополя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры