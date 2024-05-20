При обстреле ВСУ ранены двое жителей курского посёлка Тёткино
При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины территории Курской области ранения получили двое жителей посёлка Тёткино. Такие данные обнародовал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Населённый пункт в Глушковском района был атакован беспилотным летательным аппаратом, который сбросил взрывное устройство, передает RT. Губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа и села Графовка Краснояружского района. В обоих случаях люди не пострадали.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 20 мая Минобороны РФ отчиталось об уничтожении минувшей ночью над Белгородской и Курской областями семи дронов ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru