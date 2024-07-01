Предупреждение об атаке баллистическими ракетами ввели в Севастополе
Новое оповещение об угрозе атаки баллистическими ракетами решили ввести в Севастополе, проинформировал губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что разработаны видео- и звуковой варианты такого сигнала.
После поступления данных от вооружённых сил предупреждение будет транслироваться по всем каналам связи. Кроме того, сохраняется сигнал воздушной тревоги.
Как пояснил Развожаев, новый вариант оповещения призван заставить граждан более оперативно укрываться от угрозы. Так, ракеты типа Storm Shadow запускаются с самолётов, после эотго есть 20-30 минут на поиск укрытия. При угрозе же баллистических ракет в распоряжении остаётся всего 1-2 минуты.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», введение сигнала «Баллистика!» утверждено на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru