Предупреждение об атаке баллистическими ракетами ввели в Севастополе

Новое оповещение об угрозе атаки баллистическими ракетами решили ввести в Севастополе, проинформировал губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что разработаны видео- и звуковой варианты такого сигнала.

После поступления данных от вооружённых сил предупреждение будет транслироваться по всем каналам связи. Кроме того, сохраняется сигнал воздушной тревоги.

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Как пояснил Развожаев, новый вариант оповещения призван заставить граждан более оперативно укрываться от угрозы. Так, ракеты типа Storm Shadow запускаются с самолётов, после эотго есть 20-30 минут на поиск укрытия. При угрозе же баллистических ракет в распоряжении остаётся всего 1-2 минуты.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», введение сигнала «Баллистика!» утверждено на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя.

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ФОТО: РИА Новости
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