Правоохранители задержали замглавы Пскова Александра Грацкого
Начальника управления городского хозяйства, заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого задержали по подозрению в должностном преступлении. Об этом сообщает ТАСС.
«Александр Грацкий задержан... проводятся следственные действия и ряд оперативных мероприятий в рамках уголовного дела», — рассказали агентству в пресс-службе администрации муниципалитета.
Собеседница ТАСС отметила, что чиновника заподозрили в должностном преступлении. Администрация Пскова взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает им содействие.
Ранее в Новосибирской области задержали министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, напоминает РЕН ТВ. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за его действий бюджет области недополучил 220 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru