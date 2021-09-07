Правительство выделит более 300 млн рублей на строительство спецбольниц в регионах
Кабмин выделит еще более 300 миллионов рублей на строительство специализированных больниц в Саратовской области, Удмуртии и Республике Коми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В частности, в Саратовской области будет профинансировано строительство онкологического диспансера на 200 коек. Удмуртия получит чуть более 164 млн рублей на создание лечебного корпуса с поликлиникой при Республиканской клинической туберкулезной больнице. Еще 50 млн рублей поступит в бюджет Республики Коми. Эти средства пойдут на строительство Республиканской инфекционной больницы, пишет ТАСС.
А накануне стало известно, что пострадавший от паводков Забайкальский край получит от правительства РФ 89,5 миллионов рублей. Отмечается, что деньги будут направлены МЧС России «на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2021 года».
Из общей суммы почти 31 миллион выделят на оказание единовременной материальной помощи гражданам. Ещё более 12 миллионов пойдут на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. На оказание помощи в связи с полной утратой имущества - около 46 миллионов рублей.
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