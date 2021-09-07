Правительство выделит более 300 млн рублей на строительство спецбольниц в регионах

Кабмин выделит еще более 300 миллионов рублей на строительство специализированных больниц в Саратовской области, Удмуртии и Республике Коми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, в Саратовской области будет профинансировано строительство онкологического диспансера на 200 коек. Удмуртия получит чуть более 164 млн рублей на создание лечебного корпуса с поликлиникой при Республиканской клинической туберкулезной больнице. Еще 50 млн рублей поступит в бюджет Республики Коми. Эти средства пойдут на строительство Республиканской инфекционной больницы, пишет ТАСС.