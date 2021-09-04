Правительство выделило средства на выплаты военным пенсионерам по 10 тыс. рублей
Правительство России одобрило выделение единоразовых выплат в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
На эти цели из резервного фонда будет выделено 21 142 745 тыс. рублей в соответствии с указом президента от 24 августа «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
Проект распоряжения предусматривает средства для выплат и оплаты услуг по их доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что около 45 миллионов граждан России получат выплаты в рамках поддержки от государства, объявленной президентом Владимиром Путиным на съезде партии «Единая Россия».
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