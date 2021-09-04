Правительство выделило средства на выплаты военным пенсионерам по 10 тыс. рублей

Проект распоряжения предусматривает средства для выплат и оплаты услуг по их доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что около 45 миллионов граждан России получат выплаты в рамках поддержки от государства, объявленной президентом Владимиром Путиным на съезде партии «Единая Россия».

