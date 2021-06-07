Правительство Бурятии усилило ограничения из-за COVID-19

Власти Бурятии ужесточили ограничительные меры из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что предприятиям общепита разрешено работать только до 23.00, а за одним столом не должно находиться более четырёх человек. Предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удалёнку, а средним и высшим образовательным организациям перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, власти отменили или перенесли все республиканские массовые мероприятия, которые должны были пройти в июне, а спортивные соревнования всероссийского уровня пройдут без зрителей и с обязательным тестированием всех участников на коронавирус.

Ранее в российском оперативном штабе заявили, что с начала пандемии в стране зафиксировано 5 135 866 случаев COVID-19, сообщает RT. В Бурятии заразились 39 153 человека, при этом в региональном правительстве отметили, что регион занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Московской и Ленинградской областей.

