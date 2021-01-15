Правительство Бурятии отправлено в отставку

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил региональное правительство в отставку. Информация об этом размещена на сайте правительства Бурятии.

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В сообщении анонсируются также структурные изменения исполнительных органов власти, передает RT.

Цыденов пояснил отставку правительства необходимостью усиления в этом году цифровой работы и новых методов работы.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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