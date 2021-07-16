Пожарами в России охвачено Более миллиона гектаров лесов
Лесные пожары в России охватили площадь более 1 миллиона гектаров, сообщает федеральное государственное предприятие Авиалесоохрана. В общей сложности на сегодня действуют 307 пожаров в лесах, по которым ведётся работа по активному тушению.
Больше всего лесов охвачено огнём в Республике Саха (Якутия) - более 858 тысяч гектаров, на Чукотке полыхает более 45 тысяч гектаров, на Камчатке - 35 тысяч гектаров. Кроме того, значительные лесные пожары действуют в Иркутской (более 27 тыс. га) и Магаданской (3,5 тыс. га) областях.
В борьбе с огнём принимают участие почти шесть тысяч человек, около одной тысячи техники, а также 41 воздушное судно. Ещё 75 авиационных средств мониторят пожарную обстановку.
За последние 24 часа, по данным Авиалесоохраны, ликвидированы 115 лесных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров.
Особый противопожарный режим введен в 60 субъектах федерации. Режим чрезвычайной ситуации действует в восьми регионах – в Челябинской области и Якутии, а также в одном муниципальном образовании Карелии, Пермского и Красноярского краёв, Иркутской области, Чукотки и Камчатки.
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