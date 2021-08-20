Пожар в Мордовском заповеднике перекинулся на железную дорогу

В Нижегородской области из-за лесного пожара приостановлено железнодорожное сообщение на участке Саров-Арзамас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение РЖД.

Накануне под Первомайском, в районе поселка Стеклянный произошло возгорание. Огонь продвинулся вдоль дороги и зашел на железнодорожные пути.

В связи с этим произошли изменение в движении поездов между Москвой и Арзамасом.

Город Саров находится к северу от Мордовского заповедника, новый пожар в котором возник 3 августа.

Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 10 августа высказал мнение, что пожар в Мордовском заповеднике, хоть и крупный, но будет скоро потушен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаМордовияЛесные Пожары
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