Пожар в Мордовском заповеднике перекинулся на железную дорогу
В Нижегородской области из-за лесного пожара приостановлено железнодорожное сообщение на участке Саров-Арзамас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение РЖД.
Накануне под Первомайском, в районе поселка Стеклянный произошло возгорание. Огонь продвинулся вдоль дороги и зашел на железнодорожные пути.
В связи с этим произошли изменение в движении поездов между Москвой и Арзамасом.
Город Саров находится к северу от Мордовского заповедника, новый пожар в котором возник 3 августа.
Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 10 августа высказал мнение, что пожар в Мордовском заповеднике, хоть и крупный, но будет скоро потушен.
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