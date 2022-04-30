Ранее стало известно, что на электростанции в селе Ильинском возникло возгорание, из турбинного отделения огонь распространился на кровлю. Инцидент не повлиял на энергоснабжение жителей региона.

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», – написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона региона, огонь ликвидировали в 15:19 (07:19 мск).

