Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

На Сахалине загорелась ГРЭС-2

Ранее стало известно, что на электростанции в селе Ильинском возникло возгорание, из турбинного отделения огонь распространился на кровлю. Инцидент не повлиял на энергоснабжение жителей региона.

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», – написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона региона, огонь ликвидировали в 15:19 (07:19 мск).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыСахалин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры