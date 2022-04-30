На Сахалине загорелась ГРЭС-2

По словам главы региона, возгорание началось в турбинном отделении. Огонь оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Однако позже пламя разгорелось с новой силой, перекинувшись на кровлю. В тушении пожара было задействовано 14 человек и 5 единиц техники, позже к месту происшествия прибыли еще два расчета, также Лимаренко распорядился о подготовке вертолета для привлечения к тушению огня.

Как отметили в компании «Сахалинэнерго», пожара начался из-за отключения одного из турбогенераторов. Пока энергоснабжение потребителей в регионе продолжается.

